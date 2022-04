Kultserie "Grey's Anatomy" bekommt in neuer Staffel deutschen Soundtrack

Dresden/DUR/awe - Die Krankenhausserie "Grey's Anatomy" läuft seit 16 Jahren im deutschen Fernsehen. Ab 18. Mai strahlt ProSieben die bereits 18. Staffel der Erfolgssendung aus. Charakteristisch für die Serie, die den Krankenhausalltag mit seinen Höhen und Tiefen porträtiert, ist der zum Teil melancholische Soundtrack.

In der neuen Staffel wird dies weiter verfolgt - mit deutscher Beteiligung. Der Dresdner Sänger Felix Räuber, der als Frontmann der Band "Polarkreis 18" bekannt wurde, ist mit dem Titel "Après Minuit" bei "Grey's Anatomie" zu hören.

Das gab der 38-Jährige auf Facebook und Instagram bekannt.

"Après Minuit" war bereits Soundtrack für erfolgreiche Serie

"Ich habe den Song im für mich typischen Stil des 'Cinematic Pop' geschrieben", schreibt der gebürtige Dresdner auf seinem Instagram-Profil und fügt hinzu, dass "Après Minuit" bereits in der ABC/Netflix-Serie "How to get Away with Murder" zu hören war.

Mit seiner Band "Polarkreis 18" erreichte Räuber im Jahr 2008 einen Nummer-1-Hit in Deutschland.