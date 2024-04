Malmö/Wien - Die Entertainer Jan Böhmermann und Olli Schulz werden dieses Jahr zum zweiten Mal als Kommentatoren beim Eurovision Song Contest (ESC) in Erscheinung treten. „Das erste Gefühl, als wir aus der Kabine rausgekommen sind, war: 'Alter, das machen wir nächstes Jahr wieder. Das ist so mega geil!'“, sagte Böhmermann laut Mitteilung des österreichischen Radios FM4. Für diesen Sender wollen die zwei auch in Malmö wieder dabei sein. Man habe „wirklich richtig Glück gehabt“, so Schulz dazu.

Am 11. Mai werden beide im Radio und im Videostream auf fm4.ORF.at auftreten. Böhmermann betonte: „Mein Respekt an alle Kommentatoren. Ganz ehrlich, wir wollen euch keine Konkurrenz machen. Es ist eher so eine Art Begleitprogramm.“