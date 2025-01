Isi Glück war für einen der Ballermann-Sommerhits im letzten Jahr verantwortlich: „Oberteil“ („Ich find' dich obergeil in deinem Oberteil“). (Archivfoto)

Baden-Baden - Isi Glück im Charts-Glück: Die Miss Germany von 2012 landet mit ihrem Debütalbum „Alles Isi“ als Neueinsteigerin prompt auf Platz eins der Album-Charts. Das teilte GfK Entertainment in Baden-Baden mit. Zusammen mit Marc Eggers gelang Isi Glück einen der Ballermann-Sommerhits im vergangenen Jahr („Oberteil“), und auch ihr Song „Delfin“ schaffte es 2024 bereits in die Charts.

Auf Platz zwei der Album-Charts sind ebenfalls neu eingestiegen Apache 207 & Luciano mit „Gesegnet“ (EP), dahinter liegt der Soundtrack zum Film „Better Man“ von Robbie Williams. Von Platz sieben auf die vier steigt „The Secret Of Us“ von Gracie Abrams, Platz fünf belegt in dieser Woche Neueinsteiger Turbostaat mit dem Album „Alter Zorn“.

ROSÉ & Bruno Mars verteidigen Spitzenplatz in den Single-Charts

In den Single-Charts verteidigen ROSÉ & Bruno Mars ihren Spitzenplatz mit dem Hit „APT.“. Dahinter liegen die beiden Musikschwergewichte Apache 207 & Luciano mit dem gleichnamigen Titelsong ihres Mini-Albums „Gesegnet“.

Dahinter folgen der Rapper reezy mit „Sabía que no“ auf Platz drei. Auf Platz vier und fünf landen - wie bereits in der Vorwoche - „That's So True“ von Gracie Abrams und „Die With A Smile“ von Lady Gaga & Bruno Mars.