Im Interview: Was Dominique Horwitz mit Serge Gainsbourg verbindet

Der Tatort-Schauspieler kommt am 18. März nach Halle. Im Gespräch mit der MZ erzählt er von dem Chansonnier, was sie eint und was er von Putin hält.

Provokateur, französische Ikone, Frauenheld? Serge Gainsbourg (1928 - 1991) bleibt auch dreißig Jahre nach seinem Tod ein Mysterium. Einen Einblick in das Leben des Ausnahmekünstlers gibt Schauspieler Dominique Horwitz - unter anderem am 18. März in Halle. Der 64-Jährige schlüpft in die Rolle Gainsbourgs, singt mit einer vierköpfigen Band seine Chansons und mischt darunter zu „fast 100 Prozent Original-Zitate“, wie Horwitz im Interview mit Jessica Quick sagt. Bei dem Gespräch wird auch der Krieg in der Ukraine zum Thema.