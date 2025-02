London - Als im Oktober 1978 das Debütalbum von Toto erschien, waren Schallplatten und Kassetten das vorherrschende Medium. Mehr als vier Jahrzehnte später ist die Musik der US-Rockveteranen enorm populär bei Streamingdiensten.

Allein bei Spotify werden Toto-Songs Berichten zufolge täglich über drei Millionen Mal gestreamt. Das Video zu ihrem Hit „Africa“ hat bei YouTube mehr als eine Milliarde Abrufe. Jetzt ist die unverwüstliche Band um Gitarrist Steve Lukather und Sänger Joseph Williams wieder auf Tournee.

Zwei Deutschland-Konzerte mit „schönen Erinnerungen“

Am 18. Februar stehen die Kalifornier in Stuttgart, am 19. Februar in Düsseldorf auf der Bühne. Laut Veranstalter Wizard Live sind beide Shows ausverkauft. Die Europa-Tournee mit US-Sänger Christopher Cross („Ride Like The Wind“) im Vorprogramm begann Anfang des Monats in Großbritannien. In mehreren Städten spielten Toto dort vor geschätzten 10.000 Zuschauern pro Abend und ernteten viel Applaus und gute Kritiken.

„Ich hoffe, es weckt ein paar schöne Erinnerungen. Aber vor allem möchte ich, dass die Leute am Ende einfach glücklich heimfahren“, sagt Williams (64) nach dem Konzert in Manchester der Deutschen Presse-Agentur. „Ich möchte, dass die Leute mit dem Gefühl nach Hause gehen, eine Gruppe von Musikern gesehen zu haben, die es wirklich genießen, zusammen zu spielen. Und ich finde, dass diese Version der Band richtig stark ist.“

Veränderte Besetzung, weltbekannte Hits

Dass von der Originalbesetzung nur noch Lukather (67) - Leader der Band und ihre einzige Konstante - übrig ist, wird vielen Zuschauern vermutlich gar nicht auffallen. Toto hatte schon immer eine hohe Fluktuation. Und das aktuelle Line-up, das den Beinamen Dogs Of Oz trägt, steht vorherigen Inkarnationen in nichts nach.

„Über die Jahre ist aus Toto mehr geworden als nur eine Gruppe von Typen, es wurde mehr zu einem Konzept“, erklärt Williams. „Das Konzept ist - und das war auch die ursprüngliche Idee - eine Band aus professionellen Musikern, die ihr Geld sonst mit Studioaufnahmen, Werbung, Filmmusik oder was auch immer verdienen.“ Und: Jeder muss singen können, zumal viele Songs mehrere Stimmen erfordern.

Toto-Sänger war „Der König der Löwen“

Williams, der in den 80ern mit Toto Hits wie „Pamela“ und „Stop Loving You“ aufnahm, ist seit 2010 durchgängig dabei. „Meine Präsenz wird toleriert oder akzeptiert“, scherzt er - ein Understatement. Der Sohn des legendären Filmkomponisten John Williams („Star Wars“, „Jurassic Park“) klingt 2025 noch besser als direkt nach seinem Wiedereinstieg - der Lohn intensiven Trainings. „Ich habe jetzt viel mehr Kontrolle, sogar mehr als damals in meinen Zwanzigern“, bestätigt er. „Jetzt habe ich mehr Technik drauf, die mir hilft.“

Williams, der im Disney-Film „Der König der Löwen“ Simba seine Singstimme lieh, übernimmt bei Toto inzwischen einige Parts von Ex-Sänger Bobby Kimball und von Ex-Sänger/-Keyboarder David Paich. Auch Lukather, der zeitweise Leadsänger von Toto war und laut Williams der eigentliche Frontmann ist, ist gut bei Stimme. Das stellt er mit Klassikern wie „I'll Be Over You“ oder „Georgy Porgy“ unter Beweis.

Ein Wiederkehrer und ein beeindruckender Neuzugang

Mitgründer David Paich tritt aus gesundheitlichen Gründen nur noch vereinzelt mit auf. Keyboarder Greg Phillinganes, der bereits in den 2000ern einige Jahre zur Band gehört, ist zurück. Der 68-Jährige griff schon für Stevie Wonder und Eric Clapton in die Tasten und war in den 80ern musikalischer Direktor für Michael Jacksons Mega-Tourneen. Auf dessen Erfolgsalben „Thriller“ und „Bad“ spielten neben Phillinganes auch Lukather und andere Toto-Mitglieder.

Langjährige Toto-Fans dürften sich verwundert die Augen reiben, wenn Neuzugang Dennis Atlas, der zweite Keyboader der Gruppe, zum Mikrofon greift. Atlas - seit 2024 dabei und etwa 30 Jahre jünger als seine Kollegen - beeindruckt mit einer Stimme, die stark an den verstorbenen früheren Toto-Sänger Fergie Frederiksen erinnert. „Er klingt total wie Fergie, es ist fantastisch“, schwärmt Williams. Das ermöglicht, dass Juwelen wie „Angel Don't Cry“ oder „Carmen“ nach langer Zeit wieder live gespielt werden. Das wird in Manchester mit viel Applaus quittiert.

Mitreißendes Rockkonzert mit Überraschungen

„Wo ist meine verdammte Yacht?!“, scherzt Lukather zwischendurch, eine Anspielung darauf, dass die Musik von Toto oft als angeblich seichter „Yacht Rock“ abgewertet wird. Trotz einiger Balladen kann im Konzert keine Rede davon sein. Toto alias Dogs Of Oz, komplettiert durch Saxophonist und Multiinstrumentalist Warren Ham, Bassist John Pierce und Schlagzeuger Shannon Forrest, ist eine Rockband.

Während Williams und Co. die Auswahl der Songs mit jeder Tournee ändern und immer für eine musikalische Überraschung gut sind, gibt es ein paar Songs, die bei keinem Konzert fehlen dürfen. „Wir nennen sie die großen Drei“, sagt der Sänger über „Rosanna“ und die beiden Show-stoppenden Kracher „Hold The Line“ und „Africa“.

Wen es in der Manchester-Arena bis dato auf seinem Sitz hielt, steht spätestens jetzt auf, um sich zu bewegen, zu tanzen, mitzusingen und die Luftgitarre rauszuholen. All das ist ganz im Sinne von Joseph Williams: Nach dem rund zweistündigen, mitreißenden Konzert sind beim Verlassen der Halle vor allem glückliche Gesichter zu sehen.