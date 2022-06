Gruftis, Waver, Gothics: Der Staat gegen die schwarze Szene

Gruftis und Dark-Wave-Fans galten im Sozialismus als Zweifler an Staat und Fortschritt. Erst ganz am Ende der DDR gab die Staatsmacht ihren Krieg gegen die unangepasste Jugend auf.

Als Robert Smith mit seiner Band The Cure im Sommer 1990 in Leipzig spielte, war es der ultimative Triumph der schwarzen Szene über die Noch DDR.

Halle/Leipzig - Es war immer nur Musik, Musik und Mode und der Versuch von jungen Menschen, sich abzuheben von Eltern und älteren Geschwistern. Die hörten in den 80er Jahren auch in der DDR Beatles, Stones und Ostrock-Größen wie die Puhdys oder Karat, Heavy-Metal-Stars wie Deep Purple, Discomusik. Deutschrock oder Punkbands wie The Clash und die Sex Pistols.