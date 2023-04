Der Soundtrack zu Super Mario steht in den USA nun in einem besonderen Register neben anderen Tonträgern, die „kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend“ sind.

Washington - Der Soundtrack von „Super Mario Bros.“ ist als erste Videospiel-Musik in das offizielle Musik-Register der USA aufgenommen worden. Die Musik des in den 1980er Jahren erschienenen Spiels sei eine von 25 Ton-Aufnahmen, Songs und Alben, die in diesem Jahr für das Musik-Register ausgewählt worden seien, teilte die US-Nationalbibliothek Library of Congress mit. Damit solle die „Geschichte bewahrt“ und die „vielschichtige Kultur unseres Landes reflektiert“ werden, sagte Direktorin Carla Hayden.

„Diese Musik neben so vielen anderen Song-Klassikern bewahrt zu haben ist so eine große Ehre“, sagte der inzwischen 61 Jahre alte Japaner Koji Kondo, der die Musik für „Super Mario Bros.“ geschrieben hat. „Es ist ein bisschen schwer zu glauben.“ Neben dem Soundtrack gehören unter anderem auch die Songs „Like a Virgin“ von Madonna, „All I Want for Christmas Is You“ von Mariah Carey, „All Hail the Queen“ und „Gasolina“ von Daddy Yankee zu den Neuaufnahmen.

In das im Jahr 2000 gegründete Musik-Register werden jedes Jahr Tonträger aufgenommen, die mindestens zehn Jahre alt und „kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend“ sind.