„Radical Optimism“ heißt das neue Album von Dua Lipa. Der Popstar geht im Juni damit auf Tour - neben Deutschland in zwei weiteren europäischen Ländern.

Dua Lipa kündigt Tour an - Auftakt in Berlin

Tickets für Konzerte von Dua Lipa gibt es am 22. März.

Berlin - Popstar Dua Lipa („Don't Start Now“) kommt für ihren Tourauftakt mit ihrem neuen Album nach Berlin. Die 28-Jährige spielt am 5. Juni ein Konzert in der Berliner Waldbühne, wie es in einer Ankündigung hieß.

Die Tournee werde mit einer Show im kroatischen Pula fortgesetzt und ende mit zwei Konzertterminen dann in Nimes in Frankreich. Am kommenden Freitag startet um 10.00 Uhr der allgemeine Ticketverkauf.

Die britisch-albanische Sängerin veröffentlicht am 3. Mai ihr drittes Album „Radical Optimism“ mit insgesamt elf Songs - darunter die Lieder „Houdini“ und „Training Season“, die Dua Lipa bei den diesjährigen Grammy-Awards performt hatte. Ihr letztes Werk „Future Nostalgia“ schaffte es an die Spitze der britischen Chats, wurde mit einem Grammy und einem Brit Award ausgezeichnet. Die Musikerin wurde 1995 als Tochter kosovarisch-albanischer Eltern in London geboren und feierte international Erfolge mit Songs wie „New Rules“.