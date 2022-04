Der geheimnisvolle Welterfolg der Agathe Bauer und der kostenlosen Chips

Halle - Es ist immer ein wunderbarer Moment, wenn Whitney Houston bei einer Hochzeitsfeier ihren Klassiker „I Will Always Love You“ anstimmt. Das Brautpaar dreht sich auf der Tanzfläche, er hat nur Augen für sie, sie hat nur welche für ihn. Die Mütter zerdrücken ein Tränchen, die Väter prosten sich gerührt zu, und die Hochzeitsgäste schwelgen in der Romantik des Moments. Ist es nicht schön? Die große Liebe als großes Stück Musik. Das nur leider vom ganzen Gegenteil handelt. Whitney Houston beschwört nicht ewige Treue, sondern den Abschied. Nur „bittersüße Erinnerungen“ nimmt sie mit, so der Text, und sie ruft zum Abschied tröstend „Goodbye, don’t cry“.