David Lee Roth sagt Konzerte ab

Los Angeles - Mit einer letzten Konzert-Reihe in Las Vegas in diesem Monat wollte sich der US-amerikanische Rockstar David Lee Roth (67) von der Bühne verabschieden. Nun fallen die geplanten Auftritte im „House of Blues“ in Las Vegas wegen der Corona-Pandemie aus.

Sieben Konzerte zwischen dem 5. und 22. Januar wurden auf der Event-Webseite gestrichen. Das Management von Roth bestätigte laut „Entertainment Weekly“ am Dienstag die Absage.

Im vorigen Oktober hatte der langjährige Frontman der Band Van Halen angekündigt, dass er sich nach Ende der Konzertreihe in Las Vegas zur Ruhe setzen wolle. Im Interview mit der Zeitung „Las Vegas Review-Journal“ ging Roth dabei auch auf den Tod von Eddie Van Halen ein. Die Gitarren-Legende war im Oktober 2020 im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben.

Roth war in den 1970er Jahren als Frontman der Band Van Halen um die Brüder Eddie und Alex berühmt geworden. Songs wie „Jump“, „Runnin' with the Devil“ und „You Really Got Me“ wurden internationale Hits. Roth trennte sich 1985 von der Band, startete eine Solokarriere, kehrte aber 2007 zu Van Halen zurück.