Im Juli hat die 41-Jährige mit dem Rapper will.i.am von den Black Eyed Peas den Song „Mind Your Business“ veröffentlicht. Nun kündigt sie einen neuen, von ihr geschriebenen Song an.

Die Sängerin Britney Spears kommt zur Premiere von „Once Upon a Time in Hollywood“.

Los Angeles - In ihren kürzlich erschienenen Memoiren „The Woman in Me - Meine Geschichte“ packt die Pop-Ikone Britney Spears aus - nun kündigt die Sängerin in den sozialen Medien einen neuen eigenen Song an.

In einem Instagram-Post meldet die 41-Jährige nun: „Ich habe einen neuen Song geschrieben!!!“ Dazu teilt sie ein Foto von sich, auf dem sie die Augen geschlossen hat. Darunter erklärt sie ihre Fotoauswahl unter anderem mit folgenden Worten: „Es geht darum, Interesse zu wecken, indem ich mit geschlossenen Augen mein Ego zeige, denn ich höre, dass wichtige Leute das in der heutigen Zeit so tun.“

Das letzte Album mit eigenen Songs erschien 2016 mit dem Titel „Glory“. Im Juli veröffentlichte sie mit Rapper will.i.am von den Black Eyed Peas den Song „Mind Your Business“. Wann der neue Solo-Song erscheinen soll, verriet Spears nicht.