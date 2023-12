Magdeburg/DUR - Die Band Böhse Onkelz geht wieder auf Tour. Für das Jahr 2024 wird es 14 Open Air Konzerte in Deutschland geben. Tickets gibt es momentan keine mehr. Zum Vorverkaufsstart am 3. November 2023 waren alle Tickets innerhalb von 5 Stunden restlos ausverkauft.

Die Band verkündete kurz nach Ausverkauf der Tickets: „Freundinnen und Freunde, Neffen und Nichten, zum VVK-Start am 03.11. habt ihr in unter 5 Stunden das gesamte Kontingent der Open Air Tour 2024 restlos ausverkauft. Viele von euch sind dabei dennoch leider leer ausgegangen."

"In den Kommentaren auf unseren offiziellen Kanälen, haben wir immer wieder den Wunsch nach Zusatzshows, insbesondere im Norden Deutschlands, gelesen. Zudem kündigten wir bereits an, dass das noch nicht das Ende für 2024 sein würde. Und versprochen ist ja bekanntlich versprochen“, heißt es weiter.

Die Band schreibt: "Wir konnten die Kontingente für die beiden Shows in Dresden am 23. & 24.08.2024 erweitern. Wer also nach Dresden möchte und bislang kein Glück hatte, der kann einen neuen Anlauf nehmen. Darüberhinaus wird es zwei Zusatzshows geben: 17.08.2024 Bremen / Bürgerweide 20.08.2024 Berlin / Waldbühne. Der VVK für die Zusatzshows sowie für das Restkontingent der beiden Shows in Dresden startet am 17.11. um 15:00 Uhr auf onkelz.myticket.de. Die Anzahl der Tickets pro Käufer, die Personalisierung etc. bleibt analog zur ersten Runde.“

Auch für die Zusatzshows in Berlin und Bremen gibt es mittlerweile keine Tickets mehr. Die Shows in Dresden sind ebenfalls ausverkauft.

Böhse Onkelz Tour 2024: Das sind die Termine

Wo und wann Böhse Onkelz 2024 auftreten, erfahren Sie hier.

17. August 2024, Bremen / Bürgerweide – ausverkauft

– ausverkauft 20. August 2024, Berlin / Waldbühne – ausverkauft

– ausverkauft 21. August 2024, Berlin / Waldbühne – ausverkauft

– ausverkauft 23. August 2024, Dresden / Rinne (Open Air Gelände an der Messe) – ausverkauft

– ausverkauft 24. August 2024, Dresden / Rinne (Open Air Gelände an der Messe) – ausverkauft

– ausverkauft 26. August 2024, St. Goarshausen / Loreley Freilichtbühne – ausverkauft

– ausverkauft 27. August 2024, St. Goarshausen / Loreley Freilichtbühne – ausverkauft

– ausverkauft 28. August 2024, St. Goarshausen / Loreley Freilichtbühne – ausverkauft

– ausverkauft 30. August 2024, Oberhausen / Rudolf-Weber-ARENA Open Air – ausverkauft

– ausverkauft 31. August 2024, Oberhausen / Rudolf-Weber-ARENA Open Air – ausverkauft

– ausverkauft 2. September 2024, Neu-Ulm / Wiley Sportpark – ausverkauft

– ausverkauft 3. September 2024, Neu-Ulm / Wiley Sportpark – ausverkauft

– ausverkauft 6. September 2024, Bischofshofen / Paul-Außerleitner-Schanze – ausverkauft

– ausverkauft 7. September 2024, Bischofshofen / Paul-Außerleitner-Schanze – ausverkauft

Auf biberticket.de konnten zuletzt noch die Tickets für die Zusatzshow von Böhse Onkelz in Berlin erworben werden.

Doch inzwischen sind die Tickets auch dort "Zurzeit nicht verfügbar". Tickets gibt es ab 89,90 Euro. Es gibt Sitz- und Stehplätze.