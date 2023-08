Goslar - Die Sängerin Annett Louisan kann aus gesundheitlichen Gründen den Paul-Lincke-Ring in Goslar nicht entgegennehmen. Die für Freitag geplante Preisverleihung wurde kurzfristig abgesagt, wie die Stadt im Harz mitteilte. Louisan schrieb der Stadt, es stimme sie traurig, dass die Preisverleihung verschoben werden müsse. „Dennoch freue ich mich diesen Tag mit euch hoffentlich bald nachholen zu können und noch dieses Jahr nach Goslar zu kommen“, heißt es in dem Statement der Musikerin. Vielleicht habe sie dann auch ihre Band dabei.

Der Paul-Lincke-Ring wird einmal im Jahr in Goslar an Vertreter aus der deutschsprachigen Musikszene verliehen. Bisher erhielten ihn Künstler wie Roland Kaiser, Johannes Oerding, Udo Lindenberg oder auch Bands wie Silbermond. Namensgeber ist der deutsche Operettenkomponist Paul Lincke (1866-1946). Lincke starb im Goslarer Stadtteil Hahnenklee, in dem auch die Ehrung stattfindet. Der rund 20 Gramm schwere Ring besteht aus 14-karätigem Gelbgold.

Für alle Preisträgerinnen und Preisträger wird auf dem Paul-Lincke-Platz zudem eine Platte in CD-Form mit dem jeweiligen Namen eingelassen. Eigentlich sollte Louisan am Freitag auch diese Platte enthüllen.

Annett Louisan wurde in Havelberg in Sachsen-Anhalt geboren und lebt in Hamburg. „Mit ihrer einzigartigen Stimme, ihrem fantasievollen musikalischen Repertoire, ihren sinnlich-verspielten Texten, ihrer glaubwürdigen Persönlichkeit und ihrer charismatischen Ausstrahlung bereichert sie die deutsche Musikszene seit bald zwanzig Jahren“, begründete die Jury die Verleihung der Auszeichnung. Louisan sei eine „prägende deutsche Chanson- und Popsängerin“.