Berlin - Angelo Kelly meldet sich mit neuer Musik zurück. Der Sänger, der in den 1990er Jahren als damals jüngster Spross mit der Kelly Family und Liedern wie „An Angel“ berühmt wurde, will auf Tournee gehen. Nach längerer Pause kündigt er nun für 2026 eine „Ready to Rock“-Tour mit seiner Band an.

„Ich habe diese Kreativpause sehr genossen und dazu genutzt, um neue Songs zu schreiben. Nun baut sich immer mehr das Verlangen auf, diese neue Musik mit meiner tollen Band live einem Publikum zu präsentieren“, sagte der Musiker, der zuletzt nur am Rande der Teilnahme seines Sohnes Gabriel in der Tanzshow „Let's Dance“ öffentlich aufgetreten war.

„Ich will mit meiner großartigen Band eine Rock-Show, wie in den guten, alten Zeiten auf die Bühne bringen“, sagte der 43-Jährige und kündigte damit auch einen etwas anderen musikalischen Stil an. Auf Fotos zur Ankündigung seines kleinen Comebacks zeigt er sich mit neuer Frisur und schwarzer Lederjacke. Seine früher langen Haare, das einstige Markenzeichen der Kelly Family, trägt er nun deutlich kürzer. Er freue sich „riesig, dass es 2026 dann endlich so weit sein wird“.