Alice Merton bevorzugt musikalisch Herzschmerz

Bad Vilbel - Die Musikerin Alice Merton singt lieber über Herzschmerz als über die Liebe selbst. „Ich könnte nie ein Lied schreiben: "Hey ich lieb dich so sehr, alles ist so schön"“, sagte sie am Sonntag in einem Interview des privaten Radiosenders Hit Radio FFH in Bad Vilbel.

„Ich mag lieber die ganzen Probleme darstellen, die in Liebesbeziehungen entstehen, dass die Leute darüber nachdenken, was die Gründe sein könnten.“

Sie selbst höre gern „Heartbreak-Songs“ wie etwa von Lewis Capaldi oder Dean Lewis.