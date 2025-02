AC/DC 2025 live in Deutschland: Wann und wo die Konzerte stattfinden

Konzerte in Deutschland

Berlin/Düsseldorf/Karlsruhe. - Eine der bekanntesten Rockbands der Welt macht in diesem Sommer Halt in Deutschland. Nach dem Stopp in den USA kommen die Musiker von AC/DC mit ihrer Power-Up-Tour gleich zwölfmal nach Europa.

AC/DC auf Europa-Tournee: Alle Konzerte im Überblick

26. Juni 2025 - Prag, Flughafen Letnany

30. Juni 2025 - Berlin, Olympiastadion

4. Juli 2025 - Warschau, PGE Narodowy

8. Juli 2025 - Düsseldorf, Open Air Park

12. Juli 2025 - Madrid, Metropolitano Stadium

20. Juli 2025 - Imola, Autodrom International Ferrari

24. Juli 2025 - Tallinn, Song Festival Grounds

28. Juli 2025 - Göteburg, Ullevi

5. August 2025 - Oslo, Bjerke Racecourde

9. August 2025 - Paris, Stade de France

17. August 2025 - Karlsruhe, Messe

21. August 2025 - Edinburgh, Murrayfield Stadium

AC/DC in Deutschland: Wann beginnt der Vorverkauf?

Der Ticketvorverkauf für AC/DC beginnt am 7. Februar um 10 Uhr. Fans können ihre Tickets über Eventim oder auf der offiziellen Webseite der Band kaufen.

Was kosten die Tickets für AC/DC?

Die genauen Ticketpreise für die Europa-Konzerte von AC/DC wurden im Vorfeld nicht bekannt gegeben. In den USA sind die Karten aktuell ab 75 US-Dollar (72,65 Euro) erhältlich, wobei die Preise je nach Veranstaltungsort variieren.

Ein ähnliches Muster war bereits im vergangenen Jahr zu beobachten, als Tickets zwischen 124,10 und 152,85 Euro kosteten. Es ist daher wahrscheinlich, dass sich die Preise für die bevorstehenden Konzerte in einem vergleichbaren Bereich bewegen werden.

Gibt es Beschränkungen beim Vorverkauf für AC/DC-Tickets?

Um sicherzustellen, dass möglichst viele echte AC/DC-Fans Tickets zum Originalpreis erwerben können, hat der Veranstalter eine Bestellbegrenzung eingeführt. Pro Kunde dürfen maximal sechs Karten pro Konzert bestellt werden. Laut Eventim wird mit einer sehr hohen Nachfrage gerechnet.