Tom Parker war Frontsänger der bekannten Band "The Wanted". Nun hat die Frau des Musikers seinen Tod öffentlich bekannt gegeben.

Der Sänger von "The Wanted" Tom Parker ist mit nur 33 Jahren gestorben.

Magdeburg/DUR/it - Tom Parker hat seine Karriere mit der Band "The Wanted" begonnen. Doch in den letzten Jahren hat der Sänger der britisch-irischen Boygroup gegen Krebs gekämpft. Nun hat seine Frau den Tod bestätigt.

Laut mehreren Medienberichten musste Tom Parker Therapien machen, um seinen inoperablen Hirntumor zu heilen. Zuletzt soll er sogar auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen sein. Am Mittwoch ist er mit nur 33 Jahren gestorben. "Wir können nur schweren Herzens bestätigen, dass Tom heute Morgen im Kreise seiner Familie friedlich verstorben ist", schreibt seine Frau Kelsey in einem Post auf Instagram. Neben seiner Frau hinterlässt der Sänger zwei kleine Kinder.

Die Boygroup ist unter anderem mit dem Song "Glad You Came" und "Chasing the Sun" bekannt geworden. Im Januar 2014 hatte die Band jedoch angekündigt, dass sie eine Pause einlegen wollen. Nun ist ihr Frontsänger gestorben.