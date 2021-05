Maler Dietrich Bohley aus Halle wird 80 Jahre alt

Halle (Saale) - Ein Treffen vor dem 80. Geburtstag? Aber, ja! Ein Foto? Keinesfalls! Nein, nein, nein, sagt Dietrich Bohley am Telefon. Alles, nur das nicht! Er sehe doch nicht mehr gut aus, sagt er. Nicht so schön jedenfalls wie sein Malerkollege Wasja Götze.

Geht ja gut los. Und hoch hinaus. 100 Stufen muss steigen, wer Dietrich Bohley treffen will. Kein Fahrstuhl, aber viel Ausblick. Unter Halles höchst gelegenen Wohnungen ist die des Malers eine der schönsten: Drei Balkone! Einer nach Süden, zwei nach Osten. Unten Geist- und Ulrichstraße, Oper und Moritzburg. Am Horizont Neustadt und Schkopau.

Die Wohnungstür steht offen. Bohley tritt ins Bild: weißhaarig, braungebrannt, Jeans, grauer Wollpullover. Von wegen: nicht fototauglich! Seit Mitte der 1980er Jahre lebt der Künstler, der in erster Ehe mit der Malerin und späteren Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley (1945-2010) verheiratet war, in der Wohnung über den Dächern der Altstadt. Wie großartig das ist, sagt er, und führt geradewegs auf seinen Südbalkon: Die zartgrünen Linden, die Kastanien, alles ist wieder voll da. Das hat er rund um die Uhr: Das Licht am Tag, die Lichter in der Nacht.

Dietrich Bohley, genannt „Dille“, gehört zu den bekanntesten Unbekannten unter den Künstlern Mitteldeutschlands, dabei ist er durchaus prominent. Nur schiebt sich der zeitgeschichtlich aufgeladene Familienname vor die Wahrnehmung des Zeitgenossen als Künstler, der am Donnerstag seinen Geburtstag feiert. Als einer der wenigen abstrakten Maler der späten DDR hat er ohnehin einen schwereren Stand. Immer bewegte er sich eher am Rand des Betriebs. Das Verkaufen beherrsche er nicht, sagt Bohley.

Auf der Schildkröte

1941 vor seinem Zwillingsbruder, dem Theologen Reiner Bohley (Reibe), als Viertältester von sieben Brüdern in Halle in eine nach 1945 oppositionelle Familie hineingeboren, öffnet sich für ihn keine gerader Weg, sondern eine auf wechselnde Weise schwierige Situation. Sieben Brüder, die den Wehrdienst verweigern: Pelle, Jolle, Elle, Dille, Reibe, Kalle und Mille. Der Biochemiker Peter „Pelle“ Bohley, der nach einem Berufsverbot 1984 nach Tübingen ausreiste, hat über die Familie ein Buch geschrieben: „Sieben Brüder auf einer fliegenden Schildkröte“. Heute sitzen noch fünf darauf: Reibe und Pelle sind gestorben.

Hat er je gedacht, einmal 80 zu werden? Nein, sagt Dietrich Bohley. „Ich dachte immer, noch einmal fünf Jahre, das wäre es dann. Jetzt bin ich plötzlich 80.“ Wie alt wurde seine Mutter? 89. „In dem Sinn habe ich eine Chance, noch viel Blödsinn zu machen.“ Humor zeigen ist ihm wichtig. Die Lage lockern. Dinge am Laufen halten. „Ich lache gern. Auch gerne aus.“

Immer was los war immer. Als Schüler wollte Dietrich Bohley Schauspieler werden, war Mitglied der Laienspielschar der Evangelischen Stadtmission. Als Abiturient zog es ihn zur Architektur, aber die DDR verwehrt das Studium. Zu aufmüpfig, zu wenig dienstbar. Bildungspolitischer Freiheitsentzug. Auch ein Medizinstudium wird verweigert. 1963 begann Bohley ein Theologiestudium in Halle, das er nach der Exmatrikulation am kirchlichen Oberseminar in Naumburg fortsetzt. Ein Studium aus Verlegenheit? „Nein. Es war auch eine Neigung“, sagt Bohley, „sonst hätte ich das gar nicht durchgehalten.“

Grießbrei in der Zelle

Die Neigung zur Kunst war immer da, lange vor der Begegnung mit der vier Jahre jüngeren Berliner Kunststudentin Bärbel Brosius. 1969 lernten sich Dietrich und Bärbel auf dem Drei-Tage-Fasching der Humboldt-Universität kennen. 1970 wird der Sohn Anselm geboren, das Paar heiratet. Dietrich entscheidet sich für die Existenz als freier Künstler.

Bis 1977 sind die Bohleys eine Ehepaar. „Es war eine große Liebe, die lange hielt, dann zerbröselte sie.“ Lachend zitiert er die Mahnung der Scheidungsrichterin: „Herr Bohley, Sie können die Ehe nicht allein fortsetzen!“ Hätte er je gedacht, dass Bärbel Bohley einmal so berühmt werden würde? „Nie und nimmer“, sagt er. „Sie war eine sehr widersprüchliche Person. Sie konnte sehr hart, aber auch sehr liebevoll sein.“ Ihren vehementen Einsatz gegen das Verschwinden der Stasi-Akten bestaunt er bis heute. „Das war wunderbar, einfach wunderbar.“

Seine eigene Akte wurde „geflöht“. Nur noch Reste. Weil er den Dienst mit der Waffe ablehnte, kam er 1980 für anderthalb Monate in Untersuchungshaft in Dresden. Als er zum ersten Mal in eine Dreier-Zelle kam, ging?- nachdem die Tür geschlossen war?- die Luke auf und neben der Plasteschlüssel mit Grießbrei erschien das Gesicht des Schließers mit der Frage: „Grießbrei?“. Bohley reagierte spontan und fragte: Was gibt’s denn noch? „Die Augen des Schließers wurden für einen Moment eisig kalt und erst, als er merkte, dass ich tatsächlich blöd gefragt hatte, ging es weiter.“ In der Zelle spielten sie die Szene immer wieder nach: „Bei ,Was gibt’s denn noch?’ kam uns allen immer vor Lachen die Tränen.“

Ausschnitt aus einem Aquarell von 1991. (Foto: Dietrich Bohley)

Da war Dietrich Bohley bereits seit drei Jahren Mitglied im Verband Bildender Künstler. Auf der VIII. Kunstausstellung der DDR war er 1977 mit einem Bild vertreten, offenbar von Bernhard Heisig protegiert. Endlich konnte er offiziell malen, davon leben nicht. Mit Malerarbeiten und Kunstgewerbe hielt er sich über Wasser.

Bohleys Kunst kommt, was in seinen heutigen freien Arbeiten nicht mehr offenkundig ist, von Francis Bacon und Goya her. Seine Malerei und Grafik ist auf eine unsentimentale Art Ausdruckskunst. Er bildet nicht einfach Menschen und Dinge ab, sondern zeigt Stimmungen. Bereits sein 1973 in Öl gefasstes Selbstporträt zeigt mit dem Künstler dessen distanzierte, reflektierende Verfasstheit. Der in den 1980er Jahren eingeschlagene Weg zur Abstraktion ist folgerichtig.

Ein Weg, der mit dem Zugewinn an innerer Freiheit einhergeht, zum Spiel, zur Autonomie. Der Maler Rüdiger Giebler nannte die Farbstrukturen „Räume, in denen der Geist spazieren geht“. Bohleys Geist ging selbst gern spazieren: „Schwere Hochachtung hatte ich vor Otto Möhwald“, sagt er. Und er selbst, Bohley, malt er noch? „Das will ich so beantworten: Die Kreativität hat nachgelassen. Niemeyer-Holstein wurde erst mit 75 richtig aktiv. Das ist bei unserem Dille anders. Ab und an noch ein Aquarell, eine kleinere Arbeit.“

„Ich lebe gerne“

Das Bohley-Lachen. Von dem soll der Maler Ludwig Ehrler gesagt haben, dass es zur Hälfte aus Häme und aus Auslachen bestehe. Aber stimmt das denn? „Nun ja“, sagt Dietrich, „ich habe Defizite, schwere, das wollen wir doch nicht verschweigen.“ Defizite? Ja, zum Beispiel, dass er immer wieder frage: Was gibt’s denn noch?

Und was gibt’s noch? Jetzt, mit 80? Mal schauen. „Ich lebe gerne“, sagt er. „Ich freue mich.“ Er fühle sich jung. Was heißt das? Wie 65. Gemeinsam mit seiner zweiten Ehefrau, der Krankenschwester Annerose Mandel, hat er fünf Enkel. Das gefällt ihm. „Noch viel mit Leuten zu tun haben“, das will Dietrich Bohley. Wenn jetzt noch endlich die Kastanien aufblühen, wäre alles perfekt. (mz)