18-Jährige bekamen 2023 und 2024 vom Bund ein kleines Budget für kulturelle Aktivitäten. Doch der Kulturpass wird nicht weitergeführt. Wer noch Guthaben hat, muss fix sein.

Den Kulturpass für 18-Jährige gab es für zwei Jahrgänge. Jetzt endet das Angebot. (Symbolbild)

Berlin - Wer noch Guthaben beim Kulturpass hat, sollte es schnell verwenden: Bis 30. November kann das Budget noch für Bücher, Konzerte, Kino oder Musik eingelöst werden, wie es auf der Webseite des Angebots heißt. Bestellungen müssen demnach dann bis 15. Dezember 2025 abgeholt werden.

Der Kulturpass für 18-Jährige war auf Initiative der damaligen Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) vor zwei Jahren mit 200 Euro gestartet. 2024 konnten sich 18-Jährige immerhin noch 100 Euro als persönliches Kulturbudget sichern - für Museen, Konzerte, Kino oder Bücher.

Unter Roths Nachfolger Wolfram Weimer (parteilos) wird das Angebot gestrichen. Es endet zwar offiziell erst zum Jahresende, die vorhandenen Guthaben müssen aber schon bis Monatsende ausgegeben werden. Seit der Einführung wurden nach Angaben aus Weimers Behörde mehr als 100 Millionen Euro für den Kulturpass aufgewendet.