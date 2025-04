DUR/Halle. - Als eines der ersten Videospiele gilt gemeinhin das aus dem Jahre 1958 stammende Tennis for Two. Seither wurden weltweit Hunderttausende Computerspiele entwickelt. Die meisten von ihnen geraten früher oder später in Vergessenheit. Doch einige überdauern die Zeit, erreichen Legendenstatus und gehen als Meisterwerke in die Videospielgeschichte ein.

Genau wie Filme und Bücher werden auch Videospiele von Fachmagazinen und Kritikern bewertet. Die Internetplattform Metacritic sammelt all diese Kritiken und erstellt daraus eine Gesamtbewertung. Null bis 100 Punkte kann ein Spiel dabei erhalten. Die folgenden Videospiele sollten nicht nur Gamer kennen, denn sie gelten als die besten aller Zeiten:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Das laut Kritikern beste Videospiel aller Zeiten ist auch gleichzeitig das älteste der Liste: The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Erstmals 1998 veröffentlicht, erreicht es einen Metascore von 99. Zur Erinnerung: 100 Punkte sind prinzipiell möglich. Bei dem Nintendo-Spiel handelt es sich also um ein fast perfektes Spiel.

Hier schlüpft der Spieler in die Rolle eines Jungen namens Link und taucht mit ihm in die fantastische Welt des Königreichs Hyrule ein. Als der Schutzgott seines Dorfes verflucht wird, begibt sich der Protagonist auf die Reise, um der dafür verantwortlichen Bedrohung der Welt entgegenzutreten.

Die spannende Handlung, tolle Atmosphäre und grandiose Musik machen das Spiel zu einem zeitlosen Meisterwerk. Das Magazin Total schrieb damals: "Es ist bis dato wahrscheinlich das ehrgeizigste, einfallsreichste und unterhaltsamste Stück Software, das je auf den Markt gekommen ist. Nie zuvor wurde die Synthese aus atemberaubender Action und originellen Rätseln mit einer derart beeindruckenden Atmosphäre und fesselnden Storyline verbunden."

Genre: Action-Abenteuer

Plattform: Nintendo 64

SoulCalibur

Ebenfalls 1998 veröffentlicht, erreicht SoulCalibur einen Metascore von 98. Vorerst lediglich auf Arcade-Spielautomaten spielbar, erobert der Hit im Folgejahr mit einer Konsolenversion auch die heimischen Wohnzimmer.

In dem Prügelspiel kämpft man Eins gegen Eins und muss versuchen den Kontrahenten mit Schlägen, Tritten und sogar Waffen wie Stäben und Schwertern zu bezwingen. Die Hintergrundhandlung dreht sich um zwei legendäre Schwerter, die die Kämpfer aus verschiedenen Motiven für sich gewinnen wollen.

Genre: Kampfspiel

Plattform: Sega Dreamcast

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto - oftmals nur als GTA bezeichnet - ist eine der beliebtesten Videospielserien überhaupt. Teil vier aus dem Jahr 2008 schafft es mit einer Wertung von 98 unter die Kritiker-Top-Drei.

In allen Teilen der Reihe durchläuft der Spieler stets in einer anderen US-Stadt eine Gangsterkarriere, erbeutet Geld, Waffen und Autos und geht dabei sprichwörtlich über Leichen.

In GTA IV kommt der serbisch sprechende Protagonist Niko Bellic, angelockt von den Schwärmereien seines Cousins, mit einem Schiff ins an New York angelehnte Liberty City. Doch statt den "American Dream" vorzufinden, muss er dem Familienmitglied aus der Klemme helfen.

Genre: Action-Abenteuer

Plattform: PC, Playstation, Xbox

Super Mario Galaxy

Schnauzbart, rote Kopfbedeckung und Blaumann: Videospielheld Mario ist der wohl berühmteste Klempner der Welt. In unzähligen Spielen hüpft und läuft er durch 2- und später auch 3D-Welten. Immer mit dem Auftrag, die von Bösewicht Bowser entführte Prinzessin Peach zu retten.

Mit einem Metascore von 97 ist Super Mario Galaxy aus dem Jahr 2007 einer der bestbewerteten Titel der Reihe.

Genre: Jump ’n’ Run

Plattform: Nintendo Wii

Super Mario Galaxy 2

Drei Jahre später, 2010, erscheint der 15. Teil der Super-Mario-Reihe - Super Mario Galaxy 2. Das Videospiel erhält ebenso wie sein Vorgänger einen Metascore von 97 und gilt somit als eines der besten Spiele aller Zeiten.

Viel anders macht es dabei nicht. Neu ist allerdings die Möglichkeit, auf dem beliebten Nintendo-Charakter Yoshi reiten zu können. Gemeinsam gilt es, verschiedene Geschicklichkeitspassagen erfolgreich zu meistern.

Genre: Jump ’n’ Run

Plattform: Nintendo Wii, Nintendo Wii U

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Und auch die The-Legend-of-Zelda-Reihe ist mit zwei Teilen unter den besten Videospielen aller Zeiten vertreten. Das 2017 veröffentlichte The Legend of Zelda: Breath of the Wild holt bei Kritikern weltweit einen durchschnittlichen Metascore von 97 Punkten.

Und darum geht es: Alle paar hundert Jahre greift die Reinkarnation von Ganon das Land Hyrule an. Durch eine Prophezeiung vor seiner Rückkehr gewarnt, wappnet sich das Königreich erneut zur Verteidigung. Als es Ganon gelingt, die Titanen unter seine Kontrolle zu bringen, erhält Protagonist Link die Aufgabe, die Bedrohung zurückzuschlagen und die Völker Hyrules zu befreien.

Genre: Action-Abenteuer

Plattform: Nintendo Wii U, Nintendo Switch

Perfect Dark

Verhältnismäßig alt, ist das aus dem Jahr 2000 stammende Perfect Dark. In der Rolle der bestens ausgebildeten Agentin Joanna Dark versucht ihr im Jahr 2023 eine außerirdische Verschwörung aufzudecken. Die Menschheit ist dabei nur Spielball von zwei rivalisierenden Alienrassen.

Der Ego-Shooter hat die Kritiker überzeugt. Mit einem Metascore von 97 zählt auch Perfect Dark zu einem der besten Videospiele aller Zeiten.

Genre: Ego-Shooter

Plattform: Nintendo 64

Tony Hawk's Pro Skater 3

Genau wie der US-amerikanische Skateboarder und elffache Weltmeister Tony Hawk, ist auch das nach ihm benannte Videospiel Tony Hawk's Pro Skater 3 bereits in die Geschichte eingegangen.

Im Jahr 2001 veröffentlicht, erreicht die Skatsimulation bei den Kritikern einen Metascore von 97. Hier führt der Spieler waghalsige, virtuelle Skate-Manöver durch und sammelt so Punkte, um nach und nach neue Skate-Parks freizuschalten. So hat die Tony-Hawk's-Reihe ganze Generationen (auch für das analoge) Skateboarden begeistern können.

Genre: Sportsimulation

Plattform: PC, Nintendo, Playstation, Xbox

Red Dead Redemption 2

Das aktuellste Spiel aus dieser Liste ist Red Dead Redemption II. Erschienen 2018, wird es von den Kritikern in höchsten Tönen gelobt und erreicht einen Metascore von 97 Punkten. Bemerkenswert: Die Entwickler des Titels sind die gleichen, die sich bereits durch die GTA-Reihe einen Namen gemacht haben. Und auch hier spielt die Handlung in Nordamerika - nur zu einer gänzlich anderen Zeit.

Denn anstatt im kriminellen Untergrund moderner, amerikanischer Großstädte, reitet, läuft und schießt sich der Spieler hier durch die endlosen Weiten des noch gesetzlosen Wilden Westens und taucht dabei in eine Handlung ein, die ihresgleichen sucht. Die Zeitschrift Vgames schreibt: "Red Dead Redemption 2 ist das beste Spiel der aktuellen Generation und wird definitiv in die Geschichtsbücher eingehen."

Genre: Action-Abenteuer

Plattform: PC, Playstation, Xbox

Grand Theft Auto V

Was die Kritikerwertung angeht, landet das 2014 veröffentlichte Gangsterepos Grand Theft Auto V mit einem Metascore von 97 zwar knapp hinter seinem Vorgänger, dem vierten Teil. Doch dafür ist es mit circa 200 Millionen Kopien das bisher zweitmeist verkaufe Videospiel der Geschichte (Platz 1: Minecraft).

In diesem Teil der Reihe entführt GTA die Spieler in die fiktive Stadt Los Santos, die deutlich an Los Angeles erinnert. Die Handlung beginnt, als Michael Townley, Trevor Philips und Bradley Snyder eine Bank überfallen. Doch nicht alle Beteiligten überleben den Raubüberfall.

Genre: Action-Abenteuer

Plattform: PC, Playstation, Xbox