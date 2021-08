Komponist Siegfried Matthus gestorben

Potsdam - Der Komponist Siegfried Matthus ist tot. Er starb am vergangenen Freitag nach längerer Krankheit im Alter von 87 Jahren in Stolzenhagen in Brandenburg.

Das teilte am Montag der Freundeskreis der Kammeroper Schloss Rheinsberg im Auftrag der Familie Matthus mit. Zuvor hatte das Portal „Tag24“ berichtet.

Matthus schuf mehr als 600 Musikwerke aller Gattungen. Er komponierte auch Opern wie „Judith“, die 1985 an der Komischen Oper Berlin uraufgeführt wurde. Außerdem ist er Begründer der Kammeroper Schloss Rheinsberg, die er bis 2014 leitete. Ihm folgte dort bis 2018 sein Sohn Frank.