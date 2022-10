Kommentar: Ein Bärendienst an der Kunst

Halle (Saale) - Was zu erwarten war: Der von Michael Triegel gestaltete Marienaltar wird den Westchor des Naumburger Doms verlassen. Zuerst, um auf Tournee zu gehen. Erst nach Paderborn, dann wahrscheinlich nach Rom, dann nach irgendwo. Im Mittelalter gab es „Reisekaiser“, jetzt gibt es also Reisekunstwerke, made in Sachsen-Anhalt.