London - Banksy gilt als mysteriösester Künstler der Gegenwart. Was man weiß: Der Street-Art-Maler ist Brite und kommt aus der südwestenglischen Stadt Bristol. Aber wie er aussieht, wie alt er ist - unbekannt. Ein Puzzleteil auf der Suche nach seiner Identität könnte nun hinzukommen. Denn ein Podcast der BBC veröffentlichte einen alten Ausschnitt aus einem Telefoninterview des US-Senders NPR von 2005 - das angeblich mit Banksy geführt wurde. Es war laut BBC bisher nicht in Großbritannien zu hören.

„Wir nehmen an, dass Sie derjenige sind, für den Sie sich ausgeben, aber wie können wir sicher sein?“, fragt die Moderatorin. Darauf antwortet die Person, die behauptet, Banksy zu sein: „Oh, dafür haben Sie überhaupt keine Garantie.“ Rund drei Minuten dauert das Gespräch mit dem Mann, der sich als „Maler und Dekorateur“ bezeichnet und als Motivation für seine Guerilla-Kunst nannte: „Man möchte nicht sein ganzes Leben lang in derselben Branche stecken bleiben, oder?“

Das NPR-Gespräch wurde am 24. März 2005 ausgestrahlt, wenige Tage, nachdem Banksy unerkannt mehrere Werke in den New Yorker Museen Metropolitan Museum of Art und Brooklyn Museum gezeigt hatte. Dafür verkleidete er sich als „britischer Rentner“, gesehen wurde ein Mann mit Bart und Regenjacke. „Ich fand einige davon ganz gut, deshalb dachte ich: Stell sie in einer Galerie aus“, sagte der angebliche Banksy im Radio-Interview. „Sonst würden sie einfach zu Hause bleiben und niemand würde sie sehen. Wenn man darauf wartet, dass andere Leute sich an das dranhängen, was man tut, wartet man ewig. Da kann man also getrost den Mittelsmann ausschalten und es einfach selbst in die Hand nehmen.“

Zahlen Sammler längst Millionen für Werke von Banksy, stand damals noch die Frage nach der Legalität seines Handelns im Vordergrund. „Aber was Sie tun, ist illegal“, betonte die NPR-Moderatorin. Antwort: „Das macht den Spaß doch aus.“ Er habe aber nicht vor, sich häufig festnehmen zu lassen. Das ist Banksy gelungen: Bis heute gibt es keinen Bericht, dass er ertappt wurde.

In dem Podcast äußern sich unter anderem Mitarbeiter des Künstlers. Details zur Identität verraten sie aber nicht. „Wie lautet sein Name?“, fragt der Moderator eine Frau. „Banksy“, antwortet diese.