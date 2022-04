Im Weinberg des Meisters Max Klinger

In Großjena ist eine Ausstellung über den Künstler und seine Verbindung zur Landschaft an Saale und Unstrut zu sehen.

Grossjena/MZ - Wenn man das Weinbergidyll von Max Klinger (1857-1920) genießen möchte, braucht es im Grunde keine Ausstellung, sondern nur einen Gang durch seinen Weinberg bei Großjena (Burgenlandkreis), der den Blick in jene Landschaft öffnet, die der Leipziger Künstler als „Toskana des Nordens“ bezeichnete. Dennoch widmet das Stadtmuseum Naumburg, zu dem das Klinger-Haus gehört, seine Jahresausstellung in dessen einstigem Sommersitz diesem Refugium selbst - so wie es der Maler, Grafiker und Bildhauer wahrgenommen und künstlerisch wiederholt dargestellt hat.