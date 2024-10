London - Schlechte Nachrichten für zahlreiche Fans von Oasis. Tausende Tickets für die Comeback-Tour der Britpopband werden in den kommenden Wochen storniert, weil der Verkauf der Karten über Drittanbieter zu überhöhten Preisen gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen des ursprünglichen Anbieters verstieß. Dadurch würden die Tickets wieder zum Originalpreis verfügbar, kündigten die Veranstalter an.

Oasis („Wonderwall“) um die Brüder Noel und Liam Gallagher hatte im Sommer angekündigt, im nächsten Jahr auf die Bühne zurückzukehren. Die Band aus Manchester hatte sich vor 15 Jahren nach einem Streit der Brüder getrennt.

Frust bei vielen Fans über Vorverkauf

Der Vorverkauf für die Konzerte in mehreren britischen Städten sowie der irischen Hauptstadt Dublin hatte zu Chaos geführt. Teilweise brach die Online-Seite zusammen, zahlreiche Fans gingen nach stundenlanger Wartezeit leer aus. Außer in Großbritannien und Irland will die Band auch in den USA, Kanada, Mexiko und Australien auftreten.

Die Prüfung der Ticketverkäufe sei im Gange, zitierte die britische Nachrichtenagentur PA aus einer Mitteilung. Die Ergebnisse würden an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Stornierte Tickets würden wieder auf der Plattform Ticketmaster zur Verfügung gestellt. Die Veranstalter warnten Fans, Tickets von „nicht autorisierten Websites“ zu kaufen. Hier könne Betrug vorliegen.