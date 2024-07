In den 70er Jahren waren Sendungen mit dem Schweizer Kabarettisten Emil Steinberger Straßenfeger. Er ist mit über 90 immer noch aktiv. Nun bekommt er in Zürich einen weiteren Preis.

Zürich - Der Schweizer Komiker und Schauspieler Emil Steinberger (91) wird beim Zürich Film Festival für sein Lebenswerk geehrt. Er begeistere das Publikum seit Generationen und immer noch mit seinem Humor und seiner Sprache, teilten die Veranstalter mit. Steinberger tritt weiterhin bei Veranstaltungen auf.

Steinberger wolle den Preis „Das Goldene Auge“ im Oktober persönlich entgegennehmen und dabei den Dokumentarfilm „Typisch Emil – vom Loslassen und Neuanfangen“ von Regisseur Phil Meyer vorstellen. Das Filmfestival findet vom 3. bis 13. Oktober statt.

Steinberger habe es verstanden, schweizerische Charakterzüge mit einem Augenzwinkern liebevoll zu überzeichnen, so das Festival.

Steinberger war seit den 70er Jahren mit Fernsehprogrammen auch in Deutschland über viele Jahre erfolgreich, später mit Bühnenprogrammen in kleinerem Rahmen. In seinen Sketchen mimte er oft den leicht überforderten Beamten. Er lebt heute mit seiner deutschen Frau Niccel, selbst Künstlerin, in Basel.