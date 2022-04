Eine Frage der Vernunft

Was man über sein Handeln weiß - und wie schwer das Richtige mitunter zu erkennen ist.

Halle/MZ - Vernunft ist ein viel gebrauchter Begriff - gerade jetzt, in Zeiten der nicht enden wollenden Pandemie. Und auch über die Abwesenheit des Vernünftigen wird gesprochen. Oder gestritten: Denn was ist vernünftig? Und wer legt das fest? Wie lässt sich das, von dessen Richtigkeit man selbst überzeugt ist, im täglichen Leben auch durchhalten? Denn damit fängt es ja an. Den Versuch, sich Dritten verständlich zu machen, wird man erst danach unternehmen - vernünftigerweise.