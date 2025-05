Von Käthe Kollwitz bis Werner Tübke: Was interessierte die Künstler am Bauernkrieg? Das Buch „Bauern! Protest, Aufruhr, Gerechtigkeit“ gibt Auskünfte und Antworten.

Wandbild „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ (1987) von Werner Tübke in Bad Frankenhausen

Halle/MZ - Als 2023/24 Bauern ihre Landmaschinen und Traktoren in die Städte fuhren, um gegen neue Steuern zu protestieren, wurde schnell eine Verbindung zum Bauernkrieg 1525 hergestellt. Das war Geschichtsvergessenheit pur, was jeder weiß, der auch nur einen Lexikontext zu den blutigen historischen Bauernaufständen gelesen hat. Dass die Bauernkriege in diesem Jahr in zahlreichen Ausstellungen gewürdigt werden, liegt nicht an der Brutalität, mit der die Bauern vor 500 Jahren vorgingen und scheiterten, sondern an der Idee von der Gleichheit aller Menschen, für die sie kämpften, mordeten und starben.