Die schönsten Gartenträume Sachsen-Anhalts entdecken!

Zum Beginn der Gartensaison verknüpft die Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IMG) den Start der neuen Website www.echtschoensachsenanhalt.de zu der im Vorjahr gestarteten Tourismus-Kampagne „Echt schön. Sachsen-Anhalt“ mit einem Fotowettbewerb. Unter dem Motto „Knospenknall im Frühling“ können sich Hobbyfotografinnen und -fotografen mit ihrem schönsten Foto aus einem historischen Gartenträume-Park bewerben.

„Der Fotowettbewerb bietet einen schönen Anlass, die prachtvollen Gärten und Parks vor der eigenen Haustür durch die Linse neu zu entdecken. In Sachsen-Anhalt werden auch in diesem Jahr wieder Gartenträume wahr“, betont Wirtschaftsminister Prof. Dr. Armin Willingmann.

Gartenträume in Sachsen-Anhalt – das sind 50 wunderschöne Garten- und Parkanlagen aus dem 17. bis 21. Jahrhundert. Besonders im Frühling zeigen sie sich in üppiger Blütenpracht und sind der ideale Anknüpfungspunkt für die 2020 gestartete Tourismus-Kampagne „Echt schön. Sachsen-Anhalt“.

„So entstand die Idee, zu einem Fotowettbewerb einzuladen und diese Gärten durch den Blick von Fotografinnen und Fotografen sichtbar zu machen. Denn wir wollen dieses wunderbare kulturelle Erbe mit möglichst vielen Menschen teilen“, sagt IMG-Geschäftsführer Thomas Einsfelder.

Wie die Fotoaktion abläuft? Für die Teilnahme lädt man das schönste selbst fotografierte Bild aus Sachsen-Anhalts Parks bis zum 16. Mai 2021 auf die Website www.echtschoensachsenanhalt.de hoch. Es sollte möglichst zu erkennen sein, um welchen Park es sich handelt, etwa in der Beschriftung. Alle Fotos werden in einer Galerie auf der Website sichtbar sein. Eine Jury, die mit Gartenkennern, IMG-Reisespezialisten und einer Fotografin besetzt ist, wird die schönsten Bilder küren.

Zu gewinnen gibt es:

• Eine Kurzreise für 2 Personen ins Gartenreich Dessau-Wörlitz

• Eine Kurzreise für 2 Personen ins Gartenland Niederösterreich, das mit den Gartenträumen Sachsen-Anhalts kooperiert.

• 5 Bildbände „Gartenträume-Leidenschaft für Schönheit“ von Janos Stekovics

• 10 Gartenträume-Überraschungspakete

• 25x 3-Tages-WelterbeCards für zwei Erwachsene

IMG-Geschäftsführer Einsfelder lädt herzlich zur Teilnahme ein: „Bringen Sie bitte von Ihren Entdeckungs-Spaziergängen in unseren Gartenträumen Ihre schönsten Eindrücke mit. Das soll auch bei anderen Menschen Lust machen auf unser „echt schönes“ Reiseland Sachsen-Anhalt.“

