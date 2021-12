Berliner Humboldt Forum ändert umstrittenes Erscheinungsbild

Das Humboldt Forum in Berlin steht in der Kritik. Der Generalintendant kündigt Besserungen an.

Berlin - Nach anhaltender Kritik will das Berliner Humboldt Forum das Erscheinungsbild seiner rekonstruierten Schlossfassade an entscheidender Stelle ändern.

Ein weithin sichtbares Spruchband um die Kuppel mit christlichem Unterwerfungsanspruch soll künstlerisch abgewandelt werden.

Das Humboldt Forum solle ein „weltoffener, demokratischer Debattenort“ werden, kündigte Generalintendant Hartmut Dorgerloh in Berlin mit Hinweis auf den Koalitionsvertrag im Bund an. Deswegen müssten Fragen etwa zu Kreuz und Kuppel mit Inschrift immer wieder neu gestellt werden. Dabei sollte der Versuch unternommen werden, „vielleicht auch neue Antworten zu formulieren“. Dorgerloh will Ideen entwickeln, „wie wir mit etwas umgehen, was bis heute nicht befriedigt und nicht befriedet“.