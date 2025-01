Berlin - Filme mit Hollywoodstars wie Timothée Chalamet, Jessica Chastain, Marion Cotillard und Margaret Qualley zeigt die Berlinale bei ihrer 75. Ausgabe im Februar. Als deutsche Schauspieler kündigten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin zudem August Diehl, Hanna Schygulla, Tom Wlaschiha und Sibel Kekilli in Produktionen an, die in das Rennen um den Goldenen Bären gehen.

Chalamet kommt mit dem Biopic „Like A Complete Unknown“ über Musik-Legende Bob Dylan. Der Film von James Mangold wird in einer Special Gala außer Konkurrenz gezeigt. Auch Edward Norton und Elle Fanning gehören zum Cast. In der Regel reisen die Stars zu Galas oder Premieren an.

Film mit Asap Rocky und Conan O’Brien

Im Wettbewerb laufen dieses Mal 19 Filme - unter anderem von Richard Linklater, Michel Franco und Hong Sangsoo. Auch der Film „If I Had Legs I'd Kick You“ von Mary Bronstein hat Chancen auf den Goldenen Bären. In dem Werk spielen US-Rapper Asap Rocky, Schauspielerin Rose Byrne und der amerikanische Talkshow-Moderator Conan O’Brien mit.

Die 75. Ausgabe der Berlinale ist vom 13. bis zum 23. Februar geplant. Zum ersten Mal wird sie von der US-Amerikanerin Tricia Tuttle geleitet.

Neben den Wettbewerbsfilmen kündigte das Filmfestival auch weitere Produktionen in anderen Reihen an.

Edgar-Reitz-Film mit Edgar Selge und Lars Eidinger

Als Special Gala - also nicht im Wettbewerb - wird „Heldin“ von Petra Volpe mit Leonie Benesch gezeigt. In der Reihe Special läuft zudem „Leibniz - Chronik eines verschollenen Bildes“ des deutschen Regisseurs Edgar Reitz - unter anderem mit Edgar Selge und Lars Eidinger.

Kürzlich hatte die Berlinale erste Filme bekanntgegeben, darunter den neuen Science-Fiction-Film des preisgekrönten „Parasite“-Regisseurs Bong Joon Ho mit Hollywood-Star Robert Pattinson. „Mickey 17“ läuft in einer Special Gala außer Konkurrenz.

Als weitere Special Gala hatte sie die Romanverfilmung „The Thing with Feathers“ von Regisseur Dylan Southern mit „Marvel“-Star Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle angekündigt. Als Serie läuft in der Reihe zudem die Verfilmung von Richard Flanagans Roman „The Narrow Road to the Deep North“ mit Jacob Elordi („Saltburn“).

Liveübertragung der Eröffnungsgala in sieben Städte

Die Weltpremiere von Tom Tykwers neuem Kinofilm „Das Licht“ eröffnet die Berlinale. Die Eröffnungsgala und der Film werden dieses Mal live in Kinos in sieben deutschen Städten übertragen - darunter Düsseldorf, Leipzig und München. Lars Eidinger und Nicolette Krebitz gehören zum Cast von Tykwers neuem Film.