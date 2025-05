Sie gehört zu den größten Kunstmessen der Welt – jetzt wird sie noch größer. Art Basel expandiert in die Golfregion. Die Premiere soll 2026 in der katarischen Hauptstadt Doha über die Bühne gehen.

Die erste Art Basel in Katar ist in Planung - trotz Flaute auf dem Kunstmarkt. (Archivbild)

Basel/Doha - Während der globale Kunstmarkt schwächelt, expandiert die renommierte Kunstmesse Art Basel in eine neue Region. Schon im Februar 2026 soll die erste Art Basel in Katars Hauptstadt Doha stattfinden. Bisher gibt es Ableger der Messe in Basel, Miami Beach, Hongkong und – seit 2022 – in Paris.

Wie die Schweizer Veranstalterin MCH Group mitteilte, soll der neue Standort insbesondere Künstlerinnen, Künstler und Galerien aus dem Nahen Osten, Nordafrika, Südasien und der internationalen Kunstszene zusammenbringen.

Die Expansion erfolgt trotz Flaute auf dem Kunstmarkt. Laut dem aktuellen Bericht der UBS und der Art Basel ist der Markt im vergangenen Jahr um zwölf Prozent geschrumpft – nach einem Rückgang von vier Prozent im Jahr zuvor. Insgesamt lagen die Verkäufe den Schätzungen zufolge bei 57,5 Milliarden Dollar (52,4 Mrd. Euro).

Partner in Katar ist die Investmentgruppe Qatar Sports Investments (QSI), bekannt unter anderem als Eigentümerin des Fußballclubs Paris Saint-Germain.