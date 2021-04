360-Grad Panoramen, Wlan und Social Media

Gartenträume-360 Grad

Spazieren Sie bequem von zu Hause aus mit Ihren Augen durch die Gartenträume-Parks: 360°-Panoramen ermöglichen es Ihnen, die Gärten und Parks im Rundumblick zu genießen. In einigen Panoramen können Sie sogar die eine oder andere Überraschung erleben. Tipp: Ton einschalten und neugierig sein! Das Projekt „Gartenträume 360-Grad“ wurde durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert.

Gartenträume und social media

Immer auf dem Laufenden sein, aktuelle Veranstaltungstipps bekommen und wunderschöne Gartenträume-Fotos genießen? Ganz einfach, folgen Sie den Gartenträumen auf Facebook und Instagram:

Gartenträume-WLAN

Seit Sommer 2020 steht den Besuchern in fast allen Gartenträume-Parks ein öffentliches WLAN zur Verfügung. Das Wirtschaftsministerium des Landes unterstützt die Errichtung von öffentlichem WLAN an landesweit rund 60 Bauwerken der „Straße der Romanik“ und an 42 Standorten der „Gartenträume“. Für das WLAN werden rund 2,5 Millionen Euro aus Mitteln der Parteien und Massenorganisationen der ehemaligen DDR (PMO-Mittel) investiert.

Gartenträume-Infomaterial

Das Gartenträume-Faltblatt bietet neben einer Übersichtskarte Kurzbeschreibungen, Serviceinfos und Fotos zu allen 50 Gartenträume-Parks. Im vierzigseitigen Jubiläumsmagazin sind spannende Geschichten, stimmungsvolle Fotos, viele Tourentipps und interessante Rückblicke auf über 20 Jahre Gartenträume zu finden. Kleiner Clou: die Rose auf dem Titelblatt duftet und schafft damit schon vor dem Gartenbesuch ein sinnliches Erlebnis. Die Broschüre „Gartenträume-Veranstaltungen 2021“ beinhaltet über 350 der schönsten Termine in den Gartenträume-Parks.

Mehr Infomaterial kann kostenfrei beim Gartenträume-Verein unter Tel.: 0391-5934251 oder unter www.gartentraeume-sachsen-anhalt.de/de/service/infomaterial-download.html bestellt werden.