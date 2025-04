Wiesbaden - Hohe Energiekosten und schwindender Bierabsatz haben im vergangenen Jahr zur Schließung von Dutzenden Brauereien in Deutschland geführt. Die Zahl sank um 3,4 Prozent auf 1.459 Betriebe, wie das Statistische Bundesamt zum Tag des Bieres (23. April) berichtet. Das waren 52 Brauereien weniger als ein Jahr zuvor.

Der Rekord von 1.552 Brauereien stammt aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Davor war die Zahl der Brauereien vor allem in Form von handwerklichen Kleinbetrieben kontinuierlich gestiegen. Der Bierabsatz in Deutschland wie auch der Export sind seit etlichen Jahren in der Tendenz rückläufig. Gründe sind der steigende Altersschnitt der Gesellschaft sowie Trends zur gesünderen, alkoholfreien Ernährung. Der russische Angriff auf die Ukraine hatte zudem seit 2022 die Energiepreise hochgetrieben.