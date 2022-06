Lidl führt als erster Discounter bundesweit die neue „5D“-Regelung ein. Doch was genau hat es mit dieser Regelung auf sich?

Halle (Saale)/DUR/acs - Händler wie Aldi, Lidl, Penny und Edeka haben die Änderung bereits für 2022 angekündigt. Lidl setzt die neue „5D“-Regelung nun als erster Discounter bundesweit um. Damit wird auf den Verkauf von Schweinefleischprodukten, die aus dem Ausland kommen, in Zukunft verzichtet.

Lidl setzt „5D“-Regelung um: Kein Verkauf von Schweinefleischprodukten mehr aus dem Ausland

Die bislang bestehende „4D“-Regelung hatte das bisher ermöglicht. Billigeres Schweinefleisch, das aus dem Ausland kam, wurde in den deutschen Märkten verkauft. Doch die langen Transportwege belasten die Umwelt und das Tierwohl.

Was heißt 5D Regel?

Ab sofort erhält man bei Lidl unter der Eigenmarke "Metzgerfrisch" Wurst- und Fleischwaren bei denen die Geburt, Aufzucht, Mast, Schlachtung und Verarbeitung in Deutschland erfolgt ist - also alle fünf Schritte der Wertschöpfungskette der Schweinefleischproduktion. Daraus ergibt sich auch die Bezeichnung: „5D“. Dies gilt für alle 3200 Lidl-Filialen in Deutschland.

5D bei Lidl: "Qualität, Reinheit und handwerkliche Traditionen legen"

Laut Medienberichten will der Konzern damit die Vermarktung von deutschen Erzeugnissen stärken. Auf ihrer Website stellen sie zudem die 14 Unternehmen vor, die „alle großen Wert auf Qualität, Reinheit und handwerkliche Traditionen legen".

#ALDI setzt auf „5D“: Bis zum 4. Quartal 2022 soll die komplette #Wertschöpfungskette bei #Schweinefrischfleisch – von der Geburt bis zur Verarbeitung – in Deutschland stattfinden. #ALDI bekennt sich erneut klar zur deutschen #Landwirtschaft. https://t.co/XNLY8BkxUm #ALDIkompakt pic.twitter.com/vuiXYZceOi — ALDI Nord (@ALDINord_Presse) November 30, 2021

Die Märkte Rewe und Penny wollen Lidls Beispiel im Laufe des Jahres folgen - wenn auch nicht zu 100 Prozent. Laut Angaben der Rewe Group soll aber immerhin 95 Prozent der Schweinefleischprodukte aus Deutschland stammen. Aldi möchte spätestens bis Ende des Jahres auf „5D" umstellen, heißt es auf Twitter.