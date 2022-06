Warum sich der Fachkräftemangel für Sachsen-Anhalts Arbeiter auszahlen kann

In vielen Branchen in Sachsen-Anhalt fehlt das Personal.

Halle (Saale)/MZ - In der Vergangenheit ist man es gewohnt gewesen, dass Gewerkschaften und Arbeitgeber erbittert über ein oder zwei Prozentpunkte Lohnerhöhung streiten. Dass die Lebensmittelgewerkschaft NGG nun bei einzelnen Unternehmen in Sachsen-Anhalt ein Fünftel und mehr Gehaltsplus erreicht, ist ein Novum. In erster Linie geht es dabei um Tarifangleichungen an das westdeutsche Niveau. Doch diese Abschlüsse sind auch Ausdruck einer neuen Lohndynamik, die auf alle ostdeutschen Firmen zukommt.