VW-Tochter: Lkw-Bauer MAN will bis zu 9500 Stellen abbauen

Der Lkw- und Bushersteller MAN in München will bis 2023 weltweit rund 9500 Stellen streichen. Der Vorstand habe am Freitag eine „umfassende Neuausrichtung“ beschlossen, teilte MAN mit. Dazu sei ein Maßnahmenpaket geplant, das Einsparungen von rund 1,8 Milliarden Euro bringen solle. MAN erklärte, nötig sei ein „signifikanter Stellenabbau“; zudem solle das Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk neu aufgestellt werden.

Die Produktionsstandorte in Steyr in Österreich sowie im sächsischen Plauen und rheinland-pfälzischen Wittlich stünden „zur Disposition“. MAN kündigte „zeitnahe“ Verhandlungen mit den Arbeitnehmervertretern an. Die VW-Tochter MAN ist nach eigenen Angaben einer der führenden Nutzfahrzeug-Konzerne in Europa. Der Umsatz im vergangenen Jahr betrug rund elf Milliarden Euro. Er beschäftigte 2019 knapp 39.000 Menschen. (afp)