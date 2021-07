Vor Verhandlungsrunde Vor Verhandlungsrunde: Post-Warnstreiks in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt auf

Leipzig - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Deutschen Post in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt am Wochenende zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. „Wir wollen unserer legitimen Forderung nach einem deutlichen Plus bei den Einkommen noch einmal Nachdruck verleihen“, teilte Verdi-Gewerkschaftssekretär Normen Schulze ...