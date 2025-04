Berlin - Nach monatelangen Einschränkungen ist die untere Ebene am Berliner Hauptbahnhof wieder komplett geöffnet. Alle acht Gleise würden wieder genutzt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen.

In dem Tiefbahnhof waren seit Mitte Februar zusätzliche Weichen und Signale eingebaut worden. Deshalb waren in der Regel nur vier der acht Gleise geöffnet. Am Osterwochenende sowie an einem Wochenende im März waren sogar alle acht Gleise dicht.

Neue Weichen

Die neuen Weichen sollen dafür sorgen, dass Züge etwa bei einem besetzten Gleis aufs Nachbargleis wechseln können. Durch die neuen sogenannten „Zugdeckungssignale“ sollen künftig zwei Züge hintereinander an einem Bahnsteig halten können. Dadurch können der Bahn zufolge mehr Züge abgefertigt und lange Züge bei Bedarf geteilt werden. Die Bahn hatte zuletzt mitgeteilt, dass die Arbeiten im Plan seien.