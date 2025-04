Adidas legt überraschend Zahlen vor. Die Reaktion am Aktienmarkt folgt prompt.

Starker Jahresauftakt für Adidas sorgt für Plus im Dax

Herzogenaurach/Frankfurt/Main - Ein kräftiges Wachstum zum Jahresauftakt hat den Sportartikelhersteller Adidas am deutschen Aktienmarkt angetrieben. Nach einer überraschenden Berichtsvorlage am Mittwochabend gewannen die Anteilsscheine unter den besten Werten im Dax am Vormittag 1,7 Prozent, während der Leitindex insgesamt um 0,8 Prozent auf 21.787 Punkte fiel.

Wie der Konzern zuvor mitgeteilt hatte, legte der Umsatz im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um nahezu 700 Millionen auf 6,15 Milliarden Euro zu. Das entspreche einem währungsbereinigten Wachstum von 13 Prozent. Ohne die Verkäufe von Yeezy-Produkten im Vorjahr liege das Wachstum währungsbereinigt bei 17 Prozent. Grund sei ein zweistelliges Wachstum in allen Märkten und allen Vertriebskanälen.

Das Betriebsergebnis stieg von 336 Millionen auf 610 Millionen Euro. Die Marge, die den operativen Gewinn ins Verhältnis zum Umsatz setzt, sprang von 6,2 auf 9,9 Prozent. Adidas sprach von besser als erwarteten Ergebnissen.

Die endgültigen Quartalsergebnisse sollen am 29. April veröffentlicht werden.