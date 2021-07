Sachsen-Anhalts Handwerker sorgen sich um knappes Material

Halle (Saale)/Magdeburg/dpa - Die Stimmung im Handwerk im Süden Sachsen-Anhalts hat sich merklich verbessert. Ursache dafür seien die Lockerungen der Corona-Maßnahmen zusammen mit der alljährlichen Frühjahrsbelebung, teilte die Handwerkskammer Halle am Dienstag mit. Die Umsätze stiegen von April bis Juni um 17 Prozent und somit stärker als es die Betriebe erwartet hatten, wie aus dem Konjunkturbericht für das zweite Quartal 2021 hervorgeht.

In den kommenden Monaten erwarten 47 Prozent der befragten Firmen zwar mehr Umsatz. Vor allem stark gestiegene Preise für Material und Vorprodukte sowie Lieferengpässe dämpften den Optimismus jedoch. „Davon sind im Prinzip alle Betriebe betroffen“, sagte Britta Grahneis, Vorstandsmitglied der Kammer und Geschäftsführerin einer Tischlerei.

Eine Sprecherin der Handwerkskammer Magdeburg sagte auf Anfrage, auch im Norden des Landes bremsen derzeit hohe Materialpreise und Lieferschwierigkeiten die Konjunktur. „Obwohl es eigentlich wieder bergauf geht“, sagte sie.

Vor allem die Baubranche kämpft mit Materialmangel

Vor allem die Baubranche und das Kraftfahrzeughandwerk meldeten Schwierigkeiten, Material rechtzeitig zu bekommen, um Termine halten und künftige Arbeiten planen zu können. Besonders bei Holz oder elektronischen Teilen gebe es Lieferengpässe, hieß es von den beiden Kammern.

Unter den Folgen der Corona-Krise leiden den Angaben zufolge noch immer vor allem Dienstleister wie Friseure und Kosmetikbetriebe. Diese mussten im Lockdown mehrere Wochen schließen. „Der Umsatz ist weg, das holt man nicht auf“, sagte die Sprecherin der Magdeburger Handwerkskammer.

Unterdessen ist die Zahl der Beschäftigten in den Handwerksbetrieben im Landessüden laut dem aktuellem Konjunkturbericht nach einem starken Rückgang in den ersten drei Monaten dieses Jahres von April bis Juni mit 63 500 Mitarbeitern konstant geblieben. Zur Handwerkskammer Halle gehören knapp 13 400 Betriebe. Die Kammer Magdeburg, die halbjährig die Lage in den Firmen erfragt, vertritt nach eigenen Angaben rund 12 000 Unternehmen im Norden Sachsen-Anhalts.