Saalekreis ist Schwergewicht: Weniger Industriebetriebe in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale) - In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Industriebetriebe 2018 gesunken. Binnen eines Jahres ging sie von 1469 auf 1420 zurück, wie das Statistische Landesamt am Montag in Halle mitteilte. Parallel habe die Zahl der Beschäftigten um ein Prozent zugenommen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. Die Umsätze hätten um 5,1 Prozent ...