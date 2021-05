Preise sinken deutlich: Sachsen-Anhalt ist spitze bei Solardächern

Halle (Saale) - Sachsen-Anhalt nimmt beim Ausbau der Solarenergie eine Spitzenposition ein: In keinem anderen Bundesland sind im vergangenen Jahr pro Kopf mehr neue Solardächer installiert worden als hierzulande.

So wurden 87,0 Kilowatt pro 1000 Einwohner neu installiert, errechnete das Berliner Startup Zolar, das Solaranlagen an Eigenheimbesitzer verkauft.

Stadtstaaten abgeschlagen

Darauf folgen Mecklenburg-Vorpommern mit einer Leistung von 84,6 Kilowatt und Brandenburg mit 75,2 Kilowatt. Abgeschlagen am Ende befinden sich die Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg mit einstelligen Werten.

„Die Entwicklung in den beiden sonnenreichsten Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg stagniert, während das nördliche Ostdeutschland mit großen Schritten aufholt“, sagte Zolar-Gründer Alex Melzer. Größere Solarparks auf Freiflächen wurden zuletzt kaum noch errichtet, weil es dafür keine Förderung mehr gibt.

Für die Entwicklung gibt es mehrere Gründe: Gerade in den ländlichen Regionen Sachsen-Anhalts verfügen Agrar-Unternehmen, aber auch Logistiker über große Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen.

Lokale Politik gefordert

Da die Preise für Solarpanels in den vergangenen Jahren deutlich gesunken sind, versorgen sich immer öfter Unternehmen, aber auch Privathaushalte selbst mit Strom. Auch die Batteriesysteme für Stromspeicher werden immer günstiger. Ein bundesweit bekannter gewerblicher Anbieter in dem Feld ist das Wittenberger Unternehmen Tesvolt.

In den großen Städten sieht Zolar-Chef Melzer noch Nachholbedarf. „Die lokale Politik ist aufgefordert, Anreize sowohl für bestehende Immobilienbesitzer als auch für den Neubau von Häusern zu schaffen und die Energiesparverordnung so anzupassen, dass regenerative Energien zur Selbstverständlichkeit werden“, sagt Melzer.

Das Potenzial ist in seinen Augen groß. Allein von den 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäusern in Deutschland verfügten 15 Millionen über keine Solar-Anlage. Gerade die Ballungszentren verfügten durch die hohe Dichte an Dächern über viel Potenzial. (mz)