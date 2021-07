Porsche-Werk Leipzig : Produktion wird für Kinderbetreuung wegen Corona ein Tag ausgesetzt

Leipzig - Im Porsche-Werk in Leipzig soll die Produktion vorerst weiterlaufen. „Die Lieferketten halten noch", sagte ein Firmensprecher am Dienstag der MZ. Oberste Priorität habe der Schutz der Mitarbeiter. Dafür habe man Maßnahmen wie zusätzliche Desinfektionen ergriffen. „Am Mittwoch wird allerdings ein Tag ausgesetzt, damit Mitarbeiter die Kinderbetreuung regeln können“, so der ...

Wegen Corona: Keine Kinderbetreuung mehr an Schulen und Kitas in Sachsen

In Sachsen gibt es ab Mittwoch keine Kinderbetreuung mehr an den bereits geschlossenen Schulen und Kitas. In dem sächsischen Porsche-Werk arbeiten rund 5.000 Mitarbeiter, produziert werden die Modelle Panamera und Macan. Wie sich die Corona-Krise auf den Absatz des Sportwagenbauers auswirkt, dazu hat der Autobauer noch keine Angaben gemacht.

Auch VW setzt wegen Corona die Fertigung in zahlreichen deutschen Werken aus

Der Mutterkonzern VW hat am Mittwoch bereits angekündigt, die Fertigung in zahlreichen deutschen Werken vorübergehend auszusetzen. An den allermeisten Standorten solle am Freitag (20. März) die letzte Schicht laufen, hieß es aus dem Betriebsrat in Wolfsburg. In den vergangenen Tagen hatte es auch in deutschen VW-Fabriken erste bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus gegeben, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Der Betriebsrat beriet in mehreren Krisensitzungen mit dem Vorstand über die Lage.

Fabriken in Deutschland müssen wohl zwei bis drei Wochen pausieren

Vorstandschef Herbert Diess sagte, es sei nun Priorität, Standorte abzuschalten, um die weitere Virusverbreitung einzudämmen. Man sei aktuell „in Diskussionen, wie wir beginnend in dieser Woche die Werke runterfahren“.



Es zeichne sich ab, dass die Fabriken in Deutschland und Europa für zwei bis drei Wochen pausieren müssen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass man die kommende Zeit insbesondere in Deutschland aber mit Kurzarbeitergeld überbrücken könne. Hierzu hatte die Bundesregierung kürzlich Erleichterungen auf den Weg gebracht. (mz/dpa)