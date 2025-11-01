Der Bitcoin feiert immer neue Kursrekorde. Davon profitiert auch das Land, denn immer öfter wird Kryptogeld beschlagnahmt. Doch wie ganz Deutschland hat auch Sachsen-Anhalt keine Strategie für den Umgang mit der virtuellen Währung .

Ein Bitcoin-Automat in einem Supermarkt in den USA: 33.000 solcher Kioske stehen in den Vereinigten Staaten, wegen der strengen Regulierung hierzulande gibt es in Deutschland nur noch etwa 60.

Halle/MZ. - Es sind bisher noch keine großen Schätze, die Sachsen-Anhalts Staatsanwälten in die Hände fallen. Doch wenn die Strafverfolger darangehen, aus kriminellen Aktivitäten stammende Kryptovermögen sicherzustellen, sammeln sich doch ordentliche Summen an. Insgesamt fielen den Ermittlern in den letzten drei Jahren 9,9 Bitcoin in die Hände. Allein dieses Kryptogeld besitzt derzeit einen Wert von 1,2 Millionen Euro. Dazu kamen gesicherte Bestände an sogenannten Altcoins wie ETH, Solana, Doge und XRP, deren Wert sich auf weitere 400.000 Euro summiert.