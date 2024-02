Der Verband "Toys Industries of Europe" untersuchte nach einem Testkauf 19 angebotene Spielzeuge der Online-App Temu. Hierbei fanden die Tester gravierende Mängel der Produkte und Gefahren für die Kinder

Die App Temu lockt mit dem Slogan "Shoppen wie Milliadäre" und bietet viele Produkte aus China an.

Brüssel/DUR. - Wie der Verband "Toys Industries of Europe" bekannt gab, können bei Temu bestellte Kinderprodukte erhebliche Gesundheits-Gefahren für die Kleinsten darstellen. Der Verband hatte Ende 2023 auf der Online-Plattform 19 Kinderprodukte bestellt und getestet. Diese fielen im Zusammenhang mit den EU-Sicherheitsvorgaben für Kinderspielzeug alle durch. Dies bestätigte auch der Deutsche Verband der Spielwarenindustrie (DSVI).

Gefährliche Spielzeuge: Verschluckbare Teile

18 der 19 getesteten Spielwaren entsprachen laut Testergebnis nicht den Spielnormen der EN 71-Reihe. Diese Norm legt in 14 Unterpunkten fest, wie Spielzeug gestaltet sein muss, wenn es in direkten Kontakt mit Kindern kommt. Bei den untersuchten Spielzeugen fanden die Tester unter anderem scharfe Kanten an einer Babyrassel. Andere Spielzeuge hatten laut Test verschluckbare Teile, die auch zum Ersticken von Kindern führen könnten.

Das 19. Produkt war ein Schleim-Spielzeug, fiel durch einen viel zu hohen Wert des Halbmetalls BOR 11 auf. Hier war der Wert elfmal höher, als die Norm es erlaubt. Auch dieses Produkt verstieß gegen die EU-Richtlinien.

Temu nahm die Testprodukte von der Plattform

Nachdem Temu auf die Mängel hingewiesen wurde, nahm die Plattform sämtliche getestete Artikel aus dem EU-Store.

Eine Temu-Sprecherin gab bekannt, dass die Plattform selber stichprobenmäßig Produkte auf Sicherheit teste. Des Weiteren würden auch die Händler, die Produkte im Webstore verkaufen, von Temu überprüft. Verstöße der Anbieter könnten zum Beispiel zu Strafen, Auslistung von Produkten oder Sperrung im Webstore führen, hieß es weiter.

Onlinehändler Temu: Produkte aus China - Sitz in Irland

Temu ist eine Shopping-App, die 2022 in den USA gegründet wurde, um amerikanischen Bürgern den Zugang zu Produkten aus Asien zu ermöglichen. Mittlerweile hat Temu seinen Hauptsitz in das irische Dublin verlegt. Temu ist ein Tochterunternehmen der PDD Holdings Incorporated mit Sitz in Shanghai.

Über die App können Kunden eine Vielzahl von Produkten aus der Volksrepublik China bestellen. Die App ist in Europa vor allem in Spanien und Polen sehr beliebt und macht den hier ansässigen Händlern mit seinen Billigprodukten Konkurrenz.