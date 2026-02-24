Der Dax-Konzern vermeldet positive Zahlen. Damit soll aber noch nicht Schluss sein.

München - Gute Geschäfte mit neuen Turbinen, Ersatzteilen und Wartung haben dem Münchner Triebwerksbauer MTU 2025 einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (bereinigtes Ebit) wuchs um 29 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der Dax-Konzern in München mitteilte. Der Überschuss sprang um 60 Prozent auf gut eine Milliarde Euro nach oben.

Jetzt soll die Dividende von 2,20 auf 3,60 Euro klettern und damit deutlich stärker als von Analysten erwartet. Für 2026 stellt der neue Vorstandschef Johannes Bussmann weitere Steigerungen von Umsatz und Gewinn in Aussicht.

„Wir haben die Marktchancen 2025 optimal genutzt und unseren Erfolgskurs trotz der anhaltenden Herausforderungen fortgesetzt“, sagte Bussmann. „Die langfristigen Wachstumsaussichten für unsere Branche sind positiv, und wir sehen uns hervorragend positioniert, davon zu profitieren.“

So soll der bereinigte Umsatz von zuletzt 8,7 Milliarden auf 9,2 bis 9,7 Milliarden Euro steigen. Der bereinigte operative Gewinn soll auf 1,35 bis 1,45 Milliarden Euro zulegen. Bussmann sieht den Triebwerkshersteller damit auf dem Weg zu seinen mittelfristigen Zielen. Für 2030 hat er weiterhin einen Umsatz von 13 bis 14 Milliarden Euro im Blick.