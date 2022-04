Mr. Unmöglich Elon Musk: Welcher Mensch steckt im Kostüm des reichsten Mannes der Welt?

Austin/Grünheide - Man muss einfach warten und zwar genau so lange, wie es dauert. Man braucht Hartnäckigkeit und muss wissen, was man will. Eine Idee ist gut, aber was wäre sie wert, wenn man bei Gegenwind aufgibt? Als Silas Heineken an einem regnerischen Septembertag vor zwei Jahren in Berlin auf seine erste Begegnung mit dem reichsten Mann der Welt lauert, hat der 13-Jährige aus Grünheide bei Berlin diese Mahnungen aus Elon Musks Biografie im Hinterkopf. Und keine Angst: Als Musk aus der Tür tritt, spricht der Gymnasiast ihn einfach an. „Hello, Herr Musk, ist es möglich, bei Neuralink ein Praktikum zu machen?“