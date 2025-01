Ein weltweiter Dienstleister wie die Lufthansa stellt eigentlich immer ein. Rund die Hälfte der neuen Kräfte wird in Deutschland gesucht.

Lufthansa-Konzern will 10.000 Leute einstellen

Frankfurt/Main - Der Lufthansa-Konzern will 2025 weltweit rund 10.000 Menschen neu einstellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Rückgang der Planzahl um etwa 3.000 Köpfe, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Gleichwohl werde die Gesamtzahl der Mitarbeitenden auch nach Abzug der Abgänge steigen, erklärt ein Sprecher.

Aktuell beschäftigt Europas umsatzstärkster Luftverkehrskonzern mehr als 100.000 Menschen in 90 Ländern. Gesucht werden Kräfte für die Kabine, für technische Berufe, Verwaltung sowie für Dienstleistungen am Boden. In den Cockpits der Jets gibt es 800 neue Jobs für Piloten und Pilotinnen. Weniger Einstellungen als im Vorjahr soll es bei der Kerngesellschaft Lufthansa Airlines geben, die gerade ein Sparprogramm durchläuft.

Rund die Hälfte der Jobs ist der Mitteilung zufolge in Deutschland zu besetzen. Lufthansa bleibe ein attraktiver Arbeitgeber, sagt Personalvorstand Michael Niggemann. „Allein im vergangenen Jahr haben uns konzernweit 350.000 Bewerbungen erreicht und wir haben über 13.000 Mitarbeitende eingestellt.“