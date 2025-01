Ausgleich für gestiegene Energiekosten Klimageld: Auszahlungen nach Bundestagswahl 2025 realistisch?

Zum 1. Januar 2025 ist der CO₂-Preis gestiegen, was für höhere Heiz- und Tankkosten sorgt. Mit dem Klimageld ist eine staatliche Zahlung an alle Bürger geplant, die die gestiegenen Kosten ausgleichen soll. Entscheidend wird die Bundestagswahl am 23. Februar 2025 sein, denn bei einigen Parteien ist das Klimageld Bestandteil des Wahlprogramms, bei anderen Parteien wiederum nicht. Aktuelle Infos gibt es hier.